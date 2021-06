Ein Laster hat auf der A29 bei Sandkrug 2000 Liter Gülle verloren.

Autobahnpolizei Delmenhorst

Sandkrug. Ein technischer Defekt bei einem Gülle-Laster hat am Mittwochmorgen zu Behinderungen auf A29 geführt. Der Hauptfahrstreifen ist derzeit gesperrt.

Eine größere Menge Gülle ist am Mittwochmorgen aus dem Tank eines Sattelschleppers auf der A29 ausgelaufen. Laut Polizei fuhr gegen 7.15 Uhr ein 54-jähriger Fahrers aus dem Landkreis Vechta mit einem Tanksattelzug in Sandkrug auf die A29 in