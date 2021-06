Unfall in Ganderkesee: Laster-Auflieger kippt in Kurve um

Der Auflieger eines Lasters war am Dienstag nahe der Urneburger Kreuzung in Ganderkesee auf die Seite gekippt.

Günther Richter

Ganderkesee. In Ganderkesee brauchten Autofahrer am Dienstagmorgen Geduld: Infolge eines Unfalls an der Urneburger Kreuzung musste die Polizei die Unfallstelle absperren. Ein Laster-Auflieger hatte sich gelöst und war gekippt.

Nahe der Autobahnauffahrt zur A28 in Ganderkesee hat es am Dienstagmorgen einige Verkehrsbehinderungen gegeben: Gegen 7.30 Uhr ist der Auflieger eines Lasters an der Kreuzung Urneburger Straße / Almsloher Straße / Oldenburger Straße auf die