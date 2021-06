„Läufer mit Herz“ sammeln in Ganderkesee fürs Laurentius Hospiz

Haben in ihrer Pause noch eine Runde für den guten Zweck gedreht (v.li.): Schirmherrin Rieke Meiners vom Camping und Ferienpark Falkensteinsee und ihre Mitarbeiter Till Rautenberg und Sven Netzer.

Jasmin Johannsen

Falkenburg. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den guten Zweck aus: Der traditionelle Spendenlauf um den Falkensteinsee für das Laurentius Hospiz in Falkenburg fand am Samstag virtuell statt.

„Allein laufen, gemeinsam helfen“ – unter diesem Motto stand am Samstag der Spendenlauf für das Laurentius Hospiz in Falkenburg. Normalerweise findet die Aktion am Falkensteinsee statt. Doch dieses Jahr machte die Pandemie den Org