Raub in Wardenburg: 20-Jähriger in Tankstelle mit Waffe bedroht

Der Täter hatte eine Schusswaffe dabei. (Symbolfoto)

imago images/Olaf Döring

Wardenburg. Zu einem Raub ist es am Freitagabend in einer Tankstelle in Wardenburg gekommen. Der Täter ist auf der Flucht.

Einen Raub mit vorgehaltener Waffe meldet die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Laut Mitteilung vom Samstagvormittag soll ein bisher unbekannter Täter am Freitagabend gegen 22 Uhr in eine Tankstelle in Wardenburg gek