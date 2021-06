Der Landkreis Oldenburg darf bereits weiter lockern. Auch in der Gastronomie gibt es Veränderungen. (Symbolbild)

dpa / Christophe Gateau

Landkreis Oldenburg / Delmenhorst. Der Landkreis Oldenburg hat einen stabilen Inzidenzwert unter 35 erreicht und darf daher die Corona-Beschränkungen weiter zurücknehmen. Diese neuen Regeln gelten ab Samstag, 5. Juni.

Keine Testpflicht in Restaurants, unbegrenzte Kundenzahl beim Einkaufen und die Möglichkeit, in einer Bar wieder etwas trinken zu gehen: Der Landkreis Oldenburg darf seit Samstag, 5. Juni, weiter lockern und kehrt in manchen Bereichen fast