Es gibt einen neuen Kirchenführer zur St.-Dionysius-Kirche in Holle – im Foto präsentiert von Achim Knöfel, Rolf Nahrgang, Udo Dreyer, Florian Isensee, Sabrina Kolata und Siegfried Hoffmann.

Sarah Siebert

Holle-Wüsting. Es gibt einen neuen Kirchenführer zur St.-Dionysius-Kirche in Holle-Wüsting. Er umfasst 40 Seiten und enthält viele Fotos und Abbildungen. Der gut lesbare Text beschreibt das Äußere und das Innere der Kirche mit ihrer wertvollen Ausstattung.

