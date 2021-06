Kontrolle verloren: Audi fährt in Ganderkesee zu schnell und überschlägt sich

Mit überhöhter Geschwindigkeit prallte der Audi gegen eine Mauer und überschlug sich. Die drei Insassen wurden schwer verletzt.

NWM-TV

Ganderkesee. Am Dienstag sind drei Personen bei einem Verkehrsunfall an der Kühlinger Straße in Ganderkesee schwer verletzt worden. Das Auto geriet außer Kontrolle und überschlug sich.

Den Polizeiangaben zufolge ist ein Audi-Fahrer aus Ganderkesee gegen 20.15 Uhr auf der Kühlinger Straße gefahren. Der 21-Jährige war jedoch zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto. Am Ende einer Linkskurve kam er nach l