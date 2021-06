Mit überhöhter Geschwindigkeit prallte der Audi gegen eine Mauer und überschlug sich. Die drei Insassen wurden schwer verletzt.

Nordwest-Media

Ganderkesee. Am Dienstag sind drei Personen bei einem Verkehrsunfall an der Kühlinger Straße in Ganderkesee schwer verletzt worden. Das Auto geriet außer Kontrolle und überschlug sich.

Den Polizeiangaben zufolge hat ein Audi-Fahrer aus Ganderkesee gegen 20.15 Uhr die Kühlinger Straße befahren. Der 21-Jährige war jedoch zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto.Ausgangs einer dortigen Linkskurve kam er n