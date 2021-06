Naturbad in Hude dank Corona-Lockerungen ab Mittwoch wieder geöffnet

Noch ist das Naturbad in Hude geschlossen, aber ab Mittwoch, 2. Juni, werden die Pforten geöffnet. (Archivfoto)

Thomas Deeken

Hude . Die Freibadsaison in der Gemeinde Hude wird am Mittwoch, 2. Juni, eingeläutet. Ab 11 Uhr sind Gäste im Naturbad willkommen.

Gute Nachrichten für Schwimmer und Badefreunde: Das Naturbad Hude an der Linteler Straße 2 in der Nähe des Klosterbereiches öffnet am Mittwoch, 2. Juni, wieder seine Pforten. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde Hude hervor,