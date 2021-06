Ein Teil der Reihenhäuser der Seniorenresidenz "Sonnenwinkel" in Ganderkesee soll verkauft werden. Darüber soll am Donnerstag im Sozialausschuss gesprochen werden. (Archivfoto)

Melanie Hohmann

Ganderkesee. Das Unternehmen „Wohnen im Alter" will einen Teil der Seniorenanlage „Sonnenwinkel" in Ganderkesee verkaufen. Die Gemeinde will noch nicht eingreifen.

Die Gemeinde Ganderkesee will derzeit noch nicht die Wohnbereiche der Seniorenanlage „Sonnenwinkel“ am Brüninger Weg in Ganderkesee erwerben, die das Unternehmen „Wohnen im Alter“ verkaufen will. Das geht aus einer Mitteilung der Verwa