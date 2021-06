Aus Schulen in Harpstedt viele Computer und Kameras gestohlen

Zwei Männer sind mehrfach in Harpstedter Schulen eingebrochen.

David Ebener

Oldenburg/Wildeshausen. Zwei junge Männer sollen in der Ferienzeit Laptops, Monitore, Tablet-Computer und Kameras gestohlen haben. Der Großteil konnte aber den betroffenen Schulen zurückgegeben werden.

Nicht viel von ihrer Beute hatten zwei 24-Jährige aus Bremen und Harpstedt, die während der Sommerferien 2020 innerhalb weniger Tage in zwei Schulen in Harpstedt einbrachen und aus ihnen Dutzende Elektronikartikel gestohlen hatten: Schon am