Bookholzberger soll nach Brandstiftung in die Psychiatrie

Nicht schuldfähig: Der 22-jährige Angeklagte muss sich wohl in einer geschlossenen Klinik behandeln lassen.

David Ebener

Bookholzberg/Oldenburg. Ein 22-Jähriger soll im November Feuer in der eigenen Wohnung in Bookholzberg gelegt haben. Er soll schon lange psychisch auffällig gewesen sein.

Mit einer Brandstiftung der eigenen Wohnung in Bookholzberg beschäftigt sich seit Montag das Landgericht Oldenburg in einer auf vier Prozesstage angesetzten Verhandlung. Der 22 Jahre alte Angeklagte soll den Brand am 15. November vergangene