Spendenlauf-Organisatoren in Falkenburg wollen die 100er-Marke knacken

Solche Bilder wie bei der Austragung 2019 wird es in diesem Jahr beim Spendenlauf zugunsten des Laurentius-Hospizes Falkenburg nicht geben: Diesmal läuft jeder einzeln, um gemeinsam zu helfen (Archivfoto).

Reiner Haase

Falkenburg. Am Samstag, 5. Juni, gehen Laufsport und soziales Engagement in Falkenburg und umzu wieder Hand in Hand: Wer das Laurentius-Hospiz unterstützen möchte, spult möglichst viele Kilometer ab.

Noch sind ein paar Tage Zeit zur Anmeldung, am Samstag wird es dann ernst: Einen ganzen Tag lang, von 0 bis 24 Uhr, haben am 5. Juni die Teilnehmer des Hospiz-Spendenlaufs die große Chance, mit einer möglichst großen gelaufenen Di