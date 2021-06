Pastorin Ruthild Steinert hatte den Eindruck, dass die Menschen auf die Öffnung der Kleiderkammer gewartet haben.

Martina Brünjes

Bookholzberg. Die Kleiderstube in Bookholzberg kann wieder von Kunden besucht werden. Sie freut sich derzeit besonders über Spenden von Sommerkleidung und Badetüchern.

Die Kleiderstube in Bookholzberg hat wieder geöffnet. Dass die Kunden die Öffnung herbeigesehnt haben, merken die ehrenamtlichen Mitarbeiter am Zuspruch. In den Räumen an der Stedinger Straße 5, sind alle gut vorbereitet. Auch der