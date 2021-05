Jetzt gibt es auch ein Corona-Testzentrum in Bookholzberg

Jana Glomm vom Deutschen Roten Kreuz beim Corona-Test im Kaminzimmer des "Schwarzen Ross" in Bookholzberg mit einem Bürger aus Bookholzberg.

Melanie Hohmann

Bookholzberg. Das neue Corona-Testzentrum des DRK in Bookholzberg ist seit Freitag geöffnet. Getestet wird montags, mittwochs und freitags im „Schwarzen Ross".

Seit Freitag gibt es auch ein Corona-Testzentrum in Bookholzberg. An drei Tagen sind die Türen zur Gaststätte „Schwarzes Ross“ an der Straße Übern Berg 2 geöffnet, um sich testen zu lassen – und zwar montags und mittwochs von 8 bi