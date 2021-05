Illegale Müllentsorgung in Ganderkesee-Stenum

In Stenum haben Unbekannte illegal Obst- und Gemüseabfälle in der Landschaft entsorgt.

Polizei

Ganderkesee. Unbekannte haben laut Bericht der Polizei in Ganderkesee-Stenum illegal Gemüse- und Obstabfälle entsorgt. Ein Verfahren läuft jetzt.

In dem Zeitraum von Donnerstag, 27. Mai, 16.30 Uhr, bis Freitag, 28. Mai, 8 Uhr, ist es bereits zum wiederholten Male zu einer illegalen Müllablagerung am Holler Weg in Ganderkesee-Stenum gekommen. Bislang unbekannte Personen entsorgten dor