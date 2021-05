Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall auf dem Wildeshauser Gildeplatz. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Wildeshausen. Ein 14-jähriges Mädchen ist auf dem Gildeplatz in Wildeshausen von zwei Männern geschubst und dabei verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Gildeplatz in Wildeshausen ist am Montag eine Jugendliche leicht verletzt worden. Die 14-Jährige aus Wildeshausen war gegen 21 Uhr zu Fuß auf dem Gildeplatz unterwegs. An der dortigen Parkanlage seien, ihrer Aussage nach, zwei Männe