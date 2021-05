Motorradfahrer bei Unfall in Ganderkesee verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Elmeloher Straße in Ganderkesee leicht verletzt worden.

Günther Richter

Ganderkesee. Bei einem Verkehrsunfall auf der Elmeloher Straße in Ganderkesee ist ein Motorradfahrer verletzt worden.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Elmeloher Straße in Ganderkesee leicht verletzt worden. Gegen 15 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst die Elmeloher Straße in Richtung Delmenhorst und bo