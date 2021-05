Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf Tankstelle in Hatten

Das für die Tat gestohlene Auto ist völlig ausgebrannt.

Nonstopnews

Delmenhorst. Zwei noch unbekannte Männer haben eine Tankstelle in Hatten überfallen. Das Fluchtauto ist brennend in einem Waldstück gefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstag eine Tankstelle an der Munderloher Straße in Hatten Ortsteil Kirchhatten überfallen. Gegen 18 Uhr betraten die maskierten Täter laut Bericht der Polizei die Tankstelle. Sie bedrohten