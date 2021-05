Wechselhafte Pfingsttage trüben Stimmung in Gastronomie-Betrieben

Zeitweise bewirtete Olaf Sievers (stehend) in seinem Biergarten nur zwei Tische. Jendrik Fortmann, Stefanie Altner, Marten Kämena und Jana Krey (v.li.) genossen trotzdem ihr Bier.

Jasmin Johannsen

Ganderkesee. Zu kalt, zu windig, zu regnerisch: Die Pfingsttage haben den Restaurants und Cafés in Ganderkesee keinen großen Besucheransturm gebracht.

Die Hoffnung war groß in Ganderkesee: Nachdem die Außengastronomie bereits am 10. Mai öffnen durfte, stand das Angebot am verlängerten Pfingstwochenende noch einmal auf der Probe. Während sich einige für einen Publikumsandrang wappnete