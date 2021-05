Mercedes stößt in Kleinenkneten gegen Bäume und Straßenlaterne

Mit seinem Mercedes ist der 50-jährige Fahrer von der Straße abgekommen.

Nonstopnews

Kleinenkneten. Am frühen Pfingstmontag ist es in der Bauernschaft Kleinenkneten zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Der alleinbeteiligte, alkoholisierte Autofahrer ist in einer Kurve von der Straße abgekommen.

In der Bauernschaft Kleinenkneten ist es am Pfingstmontag gegen 1.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 50-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen auf der Landstraße von Goldenstedt kommend in Richtung Wildeshausen