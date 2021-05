Hatte für ihre Gemeinde zu Pfingsten Radtouren, Open-Air-Gottesdienste und Popmusik geplant: Pastorin Julia Klein.

Jasmin Johannsen

Ganderkesee-Stenum. Popsongs, Fahrradtouren und ein lebhafter Open-Air-Gottesdienst: Dynamisch ging es in der Stenumer Timotheus-Gemeinde durch das Pfingstwochenende.

Als Publikumsmagneten entpuppten sich am Sonntag die Pfingstgottesdienste in Ganderkesee. Nachdem sich vor der St. Katharinen Kirche in Schönemoor schon zahlreiche Gläubige zum Gottesdienst versammelt hatten, mangelte es nur kurze Zeit spät