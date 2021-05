Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Kirchhatten

Die Tankstelle in Kirchhatten wurde am Samstagabend überfallen.

Nonstopnews

Kirchhatten. In Kirchhatten ist am Samstagabend eine Tankstelle überfallen worden.

Nach ersten Informationen vom Tatort soll es sich um zwei maskierte Täter gehandelt haben, die am Samstag gegen 18 Uhr bewaffnet in die Tankstelle kamen. Der Fluchtwagen, ein Audi, soll demnach später brennend in einem Waldstück bei Neerste