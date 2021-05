Crash in Kirchseelte: Nach der Kollision mit dem Reh ist das Auto gegen zwei Bäume geprallt.

Harpstedt. Mit einem Reh ist ein Auto am Donnerstag auf der Dorfstraße in Kirchseelte kollidiert. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Bei einem Unfall auf der Dorfstraße in der Harpstedter Gemeinde Kirchseelte sind am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war gegen 22 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Harpstedt die Dorfstraße in Richtung Ha