Nach langer Durststrecke erste Schwimmkurse in Ganderkesee

Geschäftsführer Henry Peukert (links) freut sich über den Schritt in Richtung Normalität im Saunahuus. Marcel Knackstedt (Meister für Bäderbertriebe) und Michelle Sänger (Fachangestellte für Bäderbetriebe) leiten die Kinder-Schwimmkurse des Sauna- und Bäder-Teams.

Svana Kühn

Ganderkesee. Über ein halbes Jahr war das Saunahuus in Ganderkesee geschlossen, nun dürfen wieder die ersten Kinderschwimmkurse stattfinden. 300 Kinder will das Sauna- und Bäder-Team noch in diesem Jahr zu Schwimmern machen.

Im Saunahuus in Ganderkesee kehrt wieder Leben ein. "So hört sich Normalität an", sagt Geschäftsführer Henry Peukert, als er sich dem Schwimmbecken nährt. Man hört die Kinder bereits im Flur reden, planschen und lachen. Nach mehr als einem