Wildcamping im Landkreis Oldenburg: Was erlaubt ist und was nicht

In der freien Natur sein Zelt aufzuschlagen, ist in Niedersachsen nicht erlaubt. (Symbolfoto)

imago images/robertharding

Landkreis Oldenburg. Bei übervollen Campingplatzen könnte einem die Idee kommen, sein Zelt einfach im nächsten Wald aufzuschlagen. Aber ist das im Landkreis Oldenburg überhaupt erlaubt?

In der Corona-Pandemie sind Reisemöglichkeiten stark eingeschränkt. Daher zieht es immer mehr Menschen in die heimische Natur, und Campingplätze sind schnell belegt. Von der Idee, an einem schönen Fleckchen im Wald sein Zelt aufzuschlagen u