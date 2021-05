Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.

Günther Richter

Ganderkesee. Aufgrund „kurzzeitigen Unwohlseins“ hat eine Frau in Ganderkesee ihren Wagen in einen Straßengraben gesteuert. Es entstand ein Schaden von 3000 Euro.

In einem Straßengraben gelandet ist eine Autofahrerin am Mittwoch in Ganderkesee. Laut Polizeibericht war die 57-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes gegen 14.10 Uhr auf der Delmestraße in Richtung Holzkamper Damm unterwegs. Aufgrund ein