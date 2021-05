Radeln samt Rätselspaß heißt es am Pfingstsonntag und -montag rund um das Timotheus-Haus in Stenum. Dazu hatten auch vor einem Jahr schon Pastorin Julia Klein und Ulrike Beiersdorf-Jüchter eingeladen (Archivfoto).

Lina Beiersdorf

Stenum. Mit einem Open-Air-Gottesdienst und verschiedenen Radtouren wird in der Kirchengemeinde in Stenum Pfingsten gefeiert.

Auch in diesem Jahr steht das Pfingstwochenende in den Kirchengemeinden unter den einschränkenden Vorzeichen der Corona-Pandemie. Was nicht bedeutet, dass die Gemeindemitglieder die Hände in den Schoß legen. "Schwungvoll und bewegt" soll es