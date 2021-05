Kinderwagen und Herrenjacken in Hude aufgefunden

Kinderwagen der Marke Daliya.

Polizei Delmenhorst

Hude. Ein Kinderwagen sowie Herrenjacken hat die Polizei Wildeshausen am Bahnhof Hude aufgefunden. Nun sucht sie nach den Eigentümern.

Bereits am Samstag, 8. Mai, sind gegen 1.30 Uhr ein Kinderwagen, hochwertiges Werkzeug sowie drei Herrenjacken am Bahnhof in Hude aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie das Werkzeug bereits zwei kurz zuvor begangenen Einbr