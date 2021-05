Nach dem Vorfall ließ sich der Triebfahrzeugführer der Nordwestbahn ablösen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Ganderkesee. Am Samstag hat sich ein Mann am Bahnübergang Lindenstraße in Ganderkesee auf die Gleise gestellt. Erst im letzten Moment wich er vor einem herannahenden Zug der Nordwestbahn zurück.

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ist es am frühen Samstagabend am Bahnübergang Lindenstraße in Ganderkesee gekommen. Ein alkoholisierter 55-jähriger Mann unterquerte eine geschlossene Bahnschranke und stellte sich vor einen