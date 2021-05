Mehr Sicherheit für Radfahrer an der Grüppenbührener Straße gefordert

Zu gefährlich für Radfahrer, findet die SPD-Fraktion. Deshalb sollte ihrer Ansicht nach der Fahrradstreifen entlang der Grüppenbührener Straße umgebaut werden.

Thomas Deeken

Ganderkesee. Die Ganderkeseer SPD-Fraktion will die Sicherheit für Radfahrer entlang der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee erhöhen. Darüber soll am Mittwoch, 19. Mai, im Ausschuss für Straßen und Verkehr entschieden werden.

Der Fahrradstreifen entlang der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee wird nach Ansicht der SPD-Fraktion nur von wenigen Autofahrern akzeptiert und häufig überfahren. Grund genug für die Sozialdemokraten, den Radfahrstreifen von der Oldenbu