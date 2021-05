Brand in Harpstedt verursacht großen Schaden

In Harpstedt hat es am Freitag gebrannt.

Nonstopnews

Harpstedt. Feuerwehr und Polizei sind am Freitag gegen 12.35 Uhr zu einem Brandeinsatz an die Breslauer Straße in Harpstedt gerufen worden. Dort entstand durch das Feuer erheblicher Sachschaden.

Bei dem Brandort handelte es sich um zwei unmittelbar nebeneinander stehende Wohnhäuser. Ein Anwohner hatte Rauch im Bereich der Häuser bemerkt und sofort die Bewohner alarmiert. Das Feuer betraf schließlich den auf dem Grundstück befindlic