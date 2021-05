So will die Wildeshauser Schützengilde auch ohne Gildefest sichtbar bleiben

Mit Pappfigur in ihrer Mitte: Jens Kuraschinski und Wilhelm Meyer hoffen, dass 2022 wieder echte Gilde-Trommler durch Wildeshausen ziehen.

Ole Rosenbohm

Wildeshausen. Alle Termine rund ums Gildefest sind schon lange abgesagt. Große Pappfiguren an den Stadteingängen sollen zumindest an die beliebten Traditionen erinnern.

Es war schon lange klar, dass das Gildefest in Wildeshausen auch in diesem Jahr den Auswirkungen der Pandemie zum Opfer fällt und nicht stattfinden wird. Gerade an den traditionellen Terminen um Pfingsten herum im Gespräch bleiben möchte di