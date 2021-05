Der Wildeshauser wurde Opfer eines Körperverletzungsdelikts. (Symbolfoto)

Wildeshausen. Ein Wildeshauser hat es sich am Vatertag auf einer Parkbank gutgehen lassen und wurde unvermittelt angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer Körperverletzung ist es am Donnerstagnachmittag in Wildeshausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, konsumierte ein 44-jähriger Wildeshauser gegen 16 Uhr auf einer Parkbank gegenüber eines Restaurants an der Straße Am Krandel mit z