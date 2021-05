Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolfoto)

imago images/Deutzmann

Hude. Schweißarbeiten haben zu einem Autobrand in Hude geführt. Löschversuche schlugen fehl, auch die Feuerwehr konnte nicht mehr helfen.

Ausgebrannt ist ein Auto am Donnerstagabend in Hude. Nach Informationen der Polizei kam es gegen 19.50 Uhr infolge von Schweißarbeiten an einem älteren Wagen an der Straße Am Rahland zunächst zu einem Funkenflug und anschließend zu einem Br