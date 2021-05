Bei Sonne vielleicht bald geöffnet: (von links) Die Gemeinderatsmitglieder Marion Vosteen, Marion Daniel und Hans-Jürgen Hespe (nicht im Bild) sowie Bürgermeisterkandidat Henry Peukert und Bundespolitiker Christian Dürr schauen Steve Meinhardts (links) Beachclub-Idee an.

Ole Rosenbohm

Ganderkesee. Unternehmer Steve Meinhardt will am Industriepark Gäste auf Liegestühlen bewirten. Das Ambiente steht schon. Bürgermeisterkandidat Henry Peukert und FDP-Politiker Christian Dürr zeigten sich bei einem Besuch angetan.

Auf Liegestühlen neben Wasser und Palmen Cocktails schlürfen? Was sich nach einer eher verkitschten Urlaubsidee anhört, soll schon in diesem Sommer in Ganderkesee möglich sein. Der Unternehmer Steve Meinhardt (44) sagte, er habe Anträge für