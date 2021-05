Waldschänke in Steinkimmen öffnet an Himmelfahrt Terrasse und Spielplatz

Die Waldschänke von Anja Köhler ist im Außenbereich an Himmelfahrt wieder geöffnet. (Archivfoto)

Thomas Deeken

Steinkimmen. Schönes Ausflugsziel in Steinkimmen in der Gemeinde Ganderkesee: Die Waldschänke am Fernsehturm öffnet an Himmelfahrt.

Die Zeiten der völligen Corona-Einschränkungen sind erst einmal vorbei. „Wir werden unsere Außengastronomie und den Spielplatz mit Autoscooter zum Vatertag ab 14 Uhr öffnen“, sagt Anja Köhler von der Waldschänke in Steinkimmen. Zusätzl