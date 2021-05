In Ganderkesee kann wieder Tennis gespielt werden

Hat es möglich gemacht, dass in Ganderkesee wieder Tennis gespielt werden kann: der Trainer Djerdj Saghmeister.

Timo Vetter

Ganderkesee. Der Tennislehrer Djerdj Saghmeister sorgt dafür, dass auf der Anlage am Schlutterweg in Ganderkesee gespielt werden kann. Platzbuchungen sind vor Ort möglich.

In Ganderkesee kann wieder Tennis gespielt werden. Das hat Timo Vetter, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Gantermarkt am Dienstag mitgeteilt. Auf dem Gelände am Schlutterweg, auf dem bis Ende 2018 der Ganderkeseer TV beheimate