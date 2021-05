Zwei Verletzte bei Brand von Mülltonnen und Carport in Sandkrug

Die Ausbreitung des Feuers auf weitere Teile des Carports konnte verhindert werden.

Timo Nirwing/Feuerwehr Sandkrug

Sandkrug. In Sandkrug haben am frühen Montagmorgen zwei Mülltonnen und Teile eines Carports gebrannt. Zwei Anwohner wurden mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Am frühen Montagmorgen ist es am Gartenweg in Sandkrug zu einem Mülltonnenbrand direkt unter einem Carport neben einem Wohnhaus gekommen. Mehrere Anwohner hatten das Feuer bemerkt und umgehend den Notruf gewählt, informiert die Feuerwehr Sa