Himmelfahrt: DRK erweitert Testangebot in Ganderkesee und Hude

Bereits an normalen Werktagen wird das Testangebot gut nachgefragt. Am Himmelfahrtswochenende erwartet das DRK noch einmal mehr Menschen, die sich testen lassen möchten.

Rene Lange/DRK

Ganderkesee/Hude. Weil das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erwartet, dass deutlich mehr Menschen einen Corona-Schnelltest am Himmelfahrtswochenende machen wollen, weitet es die Öffnungszeiten der Teststationen in Ganderkesee und Hude aus. Erstmals soll es zudem eine Moonlight-Testaktion geben.

Zum kommenden Himmelfahrt-Wochenende erwartet das DRK einen höheren Bedarf in seinen Testzentren in Hude und Ganderkesee. "Um diesen auffangen zu können, werden wie bereits an vergangenen Feiertagen, die Testungskapazitäten erhöht und