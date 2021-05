Für die Unfallaufnahme musste die Polizei die A28 voll sperren. Mehrere Kilometer Stau entstanden dadurch. (Symbolfoto)

Stephan Jansen/dpa

Ganderkesee. Bei einem Unfall auf der A28 nahe der Abfahrt Ganderkesee-Ost ist am Freitag ein hoher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Die Autobahn musste voll gesperrt werden.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hat sich der Unfall am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der A28 in Fahrtrichtung Bremen ereignet. Circa 500 Meter vor der Abfahrt Ganderkesee-Ost musste eine 35-jährige Audi-Fahrerin aus dem Landkreis Le