Hunde aus verrauchter Wohnung in Ganderkesee befreit

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr öffneten die Wohnungstür, als sie keine Bewohner antrafen. (Symbolfoto)

Carsten Rehder/dpa

Ganderkesee. In einer Wohnung in Ganderkesee ist es am Sonntagabend zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr musste zwei Hunde retten.

Die Feuerwehr wurde am Sonntag gegen 22.35 Uhr zu der Wohnung an der Straße Ring in Ganderkesee gerufen. Da die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee vor Ort keine Bewohner antrafen, öffneten sie die verrauchte Wohnung. Darin