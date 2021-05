Banger Blick auf das Kleingedruckte am Campingplatz Falkensteinsee

Ab Montag dürfen Campingplätze wie der am Falkensteinsee unter Einschränkungen wieder touristische Gäste aufnehmen. Unklar ist im Moment aber noch, wie die Auflagen konkret umgesetzt werden können.

Bettina Dogs-Prößler

Falkenburg. Ab dem 10. Mai dürfen Beherbungsbetriebe in Niedersachsen wieder Touristen aufnehmen. Das gilt auch für Campingplätze wie dem am Falkensteinsee. Unklar ist im Moment allerdings, wie die Auflagen konkret umgesetzt werden können.

So wirklich freuen kann sich Rieke Meiners nicht. Zwar hat die niedersächsische Landesregierung vor wenigen Tagen verkündet, dass Campingplätze ab dem 10. Mai auch für touristische Gäste wieder öffnen dürfen. „Aber was tatsächlich hierzu in