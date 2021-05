Hochzeit in der Gemeinde Ganderkesee mitten in der Pandemie

Stefanie und Jörg Büssing konnten trotz Corona-Pandemie ihre Hochzeit genießen.

Martina Brünjes

Ganderkesee/Habbrügge. Trotz Pandemie lassen sich Paare in Ganderkesee trauen. Was hat sich für Hochzeiten verändert und warum eigentlich nicht genau jetzt heiraten?

Polterabend, Heiraten im Beisein der Familie und von Freunden und anschließend eine große Feier: So sehen Hochzeiten häufig aus. Doch wer in Zeiten der Corona-Pandemie heiratet, muss anders planen. Was bewegt Brautpaare, was ist zu beachten