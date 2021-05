Die Metalcore-Band "Maelføy" steht kurz davor, als Vorband für ihre Idole spielen zu dürfen.

Jan Niklas Behrens

Ganderkesee. Die fünf Männer der Band "Maelføy" sind im Impericon-Nachwuchswettbewerb unter die Top 20 gekommen. Jetzt stehen sie kurz davor, ihren Traum eines bedeutenden Konzertauftritts zu verwirklichen.

Obwohl zwei ihrer erfolgreichsten Songs „Fading Hope“ und „Emptiness Inside“ heißen, hat die Band Maelføy gerade mehr Hoffnung in sich als je zuvor. Die fünfköpfige Metalcore-Musikgruppe aus Ganderkesee nimmt gerade an einem europaweiten We