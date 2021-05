Auf Lastwagen transportiert, auf Schienen platziert: Für die tonnenschweren Transformatoren brauchte es Kraft und Fingerspitzengefühl.

Hermann Karnebogen

Prinzhöfte. Am Dienstag hat das im Bau befindliche Umspannwerk eine Schwerlastlieferung mit zwei Transformatoren erhalten. Die "Herzstücke" machen das Werk wegen ihrer Beschaffenheit zum Pilotprojekt.

An der Straße „Stolzbruch“ in Prinzhöfte am Ortsrand von Simmerhausen wird es im wahrsten Sinne des Wortes spannend. Seit Ende letzten Jahres wird dort ein Umspannwerk gebaut, das die Verteilung von Photovoltaik- und Windkraftstrom erleicht