Pferd in Wüsting ausgebüxt und erst in Oldenburg eingefangen

Ein Pferd war am Montagnachmittag in Wüsting ausgerissen und konnte erst in Oldenburg wieder eingefangen werden.

NWM-TV

Wüsting. Ein ausgebüxtes Pferd hat am Montagnachmittag in Wüsting in der Gemeinde Hude Besitzer, Polizeibeamte und Verkehrsteilnehmer in Atem gehalten.

Nach Angaben der Polizei hatte sich das Pferd, das zuvor aus Portugal für einen Reiterhof am Heuweg geholt worden war, gegen 14.30 Uhr plötzlich und aus unbekanntem Grund erschreckt und war über einen etwa 1,6 Meter hohen Zaun gesprungen. E