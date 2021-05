Die Polizei warnt: Im Landkreis Oldenburg ist ein Betrüger unterwegs, der sich an der Haustür als Polizeibeamter ausgibt. (Symbolfoto)

imago stock&people/Becker&Bredel

Huntlosen/Wardenburg. Mit einem miesen Trick hat ein bislang unbekannter Mann am Sonntag und am Montag in Huntlosen (Gemeinde Großenkneten) und in Wardenburg zwei EC-Karten gestohlen.

Nach Angaben der Polizei stellte sich der Mann am Sonntag zwischen 17.40 und 18 Uhr in Huntlosen einer älteren Dame an der Haustür als Polizeibeamter vor. Dadurch erhielt der Täter Zutritt zur Wohnung. In ein Gespräch verwickelt, erfragte e