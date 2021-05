Sonst kommen nur die Gäste der Stauden-Oase in den Genuss des lecker duftendenden und noch warmen Rhabarber-Streusel-Kuchens von Christa Tönjes.

Martina Brünjes

Ganderkesee. Zur Erntezeit des Rhabarbers, backt Christa Tönjes gerne einen Rhabarber-Streusel-Kuchen. Eigens für unsere Serie verrät die Bergedorferin das Rezept.

Schon beim Öffnen der Haustür verrät ein warmer und leckerer Duft, was der Ofen bereithält. Christa Tönjes hat gebacken, was für sie nicht selten ist. Doch heute verrät die Landfrau ein Kuchenrezept, in dessen Genuss sonst nur die Gäste der