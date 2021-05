In Delmenhorst mussten sich zwei Sicherheitsmänner vor dem Strafgericht verantworten.

Peter Steffen

Delmenhorst . Vor dem Festzelt soll der Mitarbeiter einen betrunkenen Gast blutig geschlagen haben. Zeugen hatten es gesehen, aber jeder schilderte die Situation anders.

Mitbekommen hatten viele, was in der Nacht auf den 18. August 2019 vor dem Festzelt auf dem Urneburger Schützenfest in Ganderkesee geschehen war. Doch wirklich übereinstimmend war keine der fünf Zeugenaussagen im Körperverletzungs